Подробности кадровых изменений в Кабинете Министров, в частности, имена кандидатов на должности, станут известны после большого выездного заседания парламентской фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Об этом сообщил председатель фракции «СН»” Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Кадровые изменения стоят (на повестке дня. - Ред.). Более того, я их анонсировал к концу сентября. Чуть-чуть мы задерживаемся. Условно это будет первая декада октября. Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, в том числе. Как раз, я думаю, по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты и, соответствующим образом, уже хранить это в секрете не будет иметь никакого смысла», - сказал Арахамия.

В то же время, парламентарий возразил, что планируется рассмотрение вопросов смены некоторых глав комитетов ВР.