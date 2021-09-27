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Американская транснациональная фармацевтическая компания Pfizer, Inc. объявила начало следующей - второй из трех - фазы испытаний перорального противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики COVID-19.

В новом этапе эксперимента будут участвовать люди, проживающие в одном доме с человеком с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 и соответствующими симптомами, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.

«В случае успеха, мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на раннем этапе - до того, как у него появится возможность широко реплицироваться, - потенциально предотвращая симптоматическое заболевание у тех, кто подвергся воздействию, и подавляя начало инфекции у других», - рассказал главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины Pfizer Микаэль Долстен.

Фаза 2/3 исследования EPIC-PEP - это рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором примут участие до 2 660 здоровых взрослых участников в возрасте 18 лет и старше. Участников распределят случайным образом. Одна группа будет принимать препарат PF-07321332, а другая плацебо - два раза в день в течение 5 или 10 дней.

«Основная цель заключается в оценке безопасности и эффективности профилактики подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14-го дня. PF-07321332 представляет собой пероральный противовирусный ингибитор протеазы SARS-CoV-2-3CL, имеющий обнадеживающие доклинические результаты. ... Результаты клинического исследования первой фазы показали, что PF-07321332 безопасен и хорошо переносится», - отметили в компании.

 
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