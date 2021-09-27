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Режим «Талибана», который ранее запретил мужчинам в Афганистане брить бороды, пошел еще дальше - теперь боевикам группировки нельзя публиковать в соцсетях селфи и следовать западной моде, сообщает УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сын основателя движения и новый министр обороны Мавлави Якуб считает, что это вредит статусу талибов.

«Занимайтесь поставленными вам задачами. Вы наносите ущерб статусу, добытому кровью наших мучеников», - гласит новое распоряжение Якуба.

Кроме того, министр раскритиковал последователей своего отца за быстрое вождение автомобилем и принятие западной моды - в частности, ношение длинных причесок и белых высоких кроссовок.

«Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы лишимся нашей исламской системы», - предупредил Якуб.

 
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