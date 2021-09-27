Министерство иностранных дел Украины обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в безосновательных инсинуациях в адрес украинского государства.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии УНИАН.

«В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России», – сказал Николенко.

Спикер подчеркнул, что именно со стороны РФ сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружеского украинцам белорусского народа.

«Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа», – заявил собеседник.

Николенко отметил, что Украина «всеми силами и средствами будет дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции».

«Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и Демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси», – резюмировал спикер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным »совершать какие-то действия» в отношении Украины.

Лукашенко утверждает, что на территории Украины «создают фактически базы» НАТО.

«Особое внимание украинскому участку – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тянут натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – подчеркивал нелегитимный президент Беларуси.