также в разделеПолитика
Разумкова не пригласили на заседание «Слуги народа» в Трускавце 12
Путин: Приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ 14
Зеленский ждет через 2 недели отчет от министерств о вакцинации сотрудников 23
Газ в обход Украины: МИД перенес комиссию с Венгрией из-за контракта с Газпромом 54
Лукашенко заявил о спецлагерях в Украине для «работы по Беларуси» 20
Кулеба считает речь Зеленского одной из сильнейших на Генассамблеи ООН 8
Кремль: Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще 16
Разумков уже выздоровел от коронавируса 13
Зеленский с президентом Египта обсудили сотрудничество между государствами 10
ФБР поможет расследовать покушение на Шефира 13
После покушения на Шефира Зеленский усилил охрану 28
Разумков о своей отставке: Я не готов сейчас ответить на этот вопрос 17
СБУ вручила подозрение теще Шария 29
Генсек ООН и Лавров обсудили Украину 17
Глава «Венецианки» попросил у Зеленского текст закона об олигархах 24
Нестор Шуфрич стал совладельцем «Першого Незалежного»: Считаю своим гражданским долгом поддержать журналистов в их стремлении говорить правду, какой бы она ни была 36
США возложили на РФ ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ 33
ЕС пока не планирует вводить санкции против украинских олигархов 14

Министерство иностранных дел Украины обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в безосновательных инсинуациях в адрес украинского государства.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии УНИАН.

«В очередной раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России», – сказал Николенко.

Спикер подчеркнул, что именно со стороны РФ сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружеского украинцам белорусского народа.

«Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа», – заявил собеседник.

Николенко отметил, что Украина «всеми силами и средствами будет дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции».

«Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и Демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси», – резюмировал спикер.

Ранее Александр Лукашенко говорил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным »совершать какие-то действия» в отношении Украины.

Лукашенко утверждает, что на территории Украины «создают фактически базы» НАТО.

«Особое внимание украинскому участку – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тянут натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – подчеркивал нелегитимный президент Беларуси.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
7
Теги