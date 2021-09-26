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Все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе. Они находятся на переднем крае.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью для "Радио Свобода".

"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае. Все", - отметил он.

По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных.

"То есть если сегодня говорить о массированном применении радарных и оптических комплексов контрснайперской борьбы, то разговора такого не ведем. Но все, что можно применить, все винтовки, все снайперы, все тепловизоры, которые есть, все камеры ночного видения, которые есть, сейчас работают вместе с ними, все полностью", - добавил Залужный.
ForUm

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