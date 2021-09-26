Япония в ближайшее время может отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии COVID-19. На сегодня он действует в 19 префектурах страны, включая Токио и Осаку.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на слова японского премьер-министра Есихидэ Суги.

По его словам, правительство вело борьбу против распространения штамма Дельта посредством обеспечения медицинского потенциала, проведения вакцинации и профилактики инфекций.

Министр отметил улучшение ситуации с коронавирусом, указав на снижение числа новых случаев инфицирования.

Есихидэ Суга подчеркнул, что решение о том, следует ли продолжать действие режима чрезвычайной ситуации, который заканчивается в конце сентября, будет принято через несколько дней.

С начала пандемии в Японии зарегистрировали более 1,65 миллиона случаев заболевания и более 16,7 тыс. смертей (население страны - более 125 млн).

Более 50% населения страны уже полностью вакцинированы от коронавируса.