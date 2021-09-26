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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный назвал устаревшей информацию о том, что купленные в Турции боевые беспилотники Bayraktar находятся на складах, пишет Радио Свобода 26 сентября.

"По состоянию на сейчас Bayraktar находятся там, где и нужно быть, и там, где им более всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный в интерью изданию.

На уточняющий вопрос, могут ли они быть на линии фронта, главнокомандующий ответил: "Там, где надо".

Напомним, в ноябре 2018 года Украина купила у Турции беспилотники Bayraktar на сумму 69 миллионов долларов. В контракт были включены шесть боевых дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет.

Позже стало известно, что Украина купит у Турции еще четыре комплекса дронов Bayraktar TB2. Каждый комплекс включает шесть беспилотников. Таким образом, еще планируют закупить 24 единицы.
ForUm

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