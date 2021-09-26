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В рамках многонациональных учений Rapid Trident - 2021 состоялось совместное десантирование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.

«Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 Геркулес, с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.
ForUm

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