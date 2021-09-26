также в разделеОбщество
В каких регионах Украины выявили больше всего заболевших коронавирусом 11
За сутки украинцам сделали более 64 000 прививок от коронавируса 8
В Украине выявили еще более 4 600 случаев COVID-19 8
Венедиктова заявила, что дело катастрофы Ан-26 за полшага от суда 18
Зеленский почтил память погибших в годовщину крушения Ан-26 16
УЗ изменила маршрут поездов после провала на дороге 18
В Украине сделали еще почти 160 тысяч прививок 8
Шкарлет: Зарплаты учителей не снизят из-за карантина 17
В Украине за сутки подтвердили 8267 новых случая COVID-19 51
На Донбассе значительно возросла интенсивность боевых действий 21
24 сентября. Картина дня 15
В Украине основали аналог премии Шевченко в музыке 10
Выданные ранее COVID-сертификаты придется перезагрузить 23
Еще одному экс-командиру «Беркута» сообщили о подозрении по делу Майдана 33
Еще сотня украинцев хотят выехать из Афганистана 15
Хранение номерных знаков для авто стало платным 14
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление 32
«Минер» Запорожской АЭС более 4 лет проведет в тюрьме 10

На полную модернизацию военной техники у Украины пока нет денег, однако частичная успешно проводится. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства будут появляться на это средства, работа уже идет.

"Это будет зависеть от того, насколько государство будет способно обеспечить наши потребности. Потребность в таком действительно есть. Действительно есть! Необходимо там и танки менять, и вертолеты ", - сказал он.

В качестве примера модернизации Залужный привел вертолеты Ми-8МСБ.

"От этого вертолета от советских времен остался только разве что один фюзеляж, все остальное производится на территории Украины", - рассказал он.

Из танков сейчас, по словам командующего, модернизированы половина.

"Так, на сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня 50% из них - это уже модернизированные. Опять же от советского танка там остался только корпус", - сказал Залужный.

Он добавил, что работа по модернизации продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
9
Теги