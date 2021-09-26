На полную модернизацию военной техники у Украины пока нет денег, однако частичная успешно проводится. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, обновление вооружения будет происходить по мере того, как у государства будут появляться на это средства, работа уже идет.

"Это будет зависеть от того, насколько государство будет способно обеспечить наши потребности. Потребность в таком действительно есть. Действительно есть! Необходимо там и танки менять, и вертолеты ", - сказал он.

В качестве примера модернизации Залужный привел вертолеты Ми-8МСБ.

"От этого вертолета от советских времен остался только разве что один фюзеляж, все остальное производится на территории Украины", - рассказал он.

Из танков сейчас, по словам командующего, модернизированы половина.

"Так, на сегодня мы не можем на 100% обеспечить модернизацию тех же танков, но на сегодня 50% из них - это уже модернизированные. Опять же от советского танка там остался только корпус", - сказал Залужный.

Он добавил, что работа по модернизации продолжается.