Сегодня вступает в силу постановление, согласно нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС, сообщила пресс-служба МВД.
«Если кого-то из вас заждались любимые номерные знаки, то время решить их судьбу!
Ведь по окончании срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены», - говорится в сообщении.
Для получения услуги понадобятся:
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность;
- регистрационные документы на транспортное средство;
- платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
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