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Сегодня вступает в силу постановление, согласно нормам которого ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС, сообщила пресс-служба МВД.

«Если кого-то из вас заждались любимые номерные знаки, то время решить их судьбу!

Ведь по окончании срока оплаченного хранения, вам необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, вы рискуете их потерять - номерные знаки будут уничтожены», - говорится в сообщении.

Для получения услуги понадобятся:

  • заявление;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационные документы на транспортное средство;
  • платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.
ForUm

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