Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что национальной акционерной компании хватит денег для плановой деятельности и на закупку газа в отопительный сезон.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя информацию в СМИ, что Нафтогаз обратился к правительству с письмом о недостаточности средств, передает УНИАН.

«Средств Нафтогаза для плановой деятельности абсолютно достаточно. Ликвидность осуществляется, средств на счетах достаточно. Действительно, довольно большие суммы были направлены НАК «Нафтогазом» на обеспечение закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени», - отметил он.

Шмыгаль добавил, что в дальнейшем Нафтогаз будет проводить плановую деятельность в отношении тех бюджетов, которые у них есть.

Ранее некоторые СМИ опубликовали письмо главы Нафтогаза Юрия Витренко к премьер-министру, в котором отмечается, что у компании возникли дополнительные расходы в размере 123 миллиарда гривен в связи с необходимостью закупать газ по высоким ценам, а продавать населению и ТКЭ по низким.

Сейчас пресс-служба Нафтогаза готовит для журналистов официальный ответ по этому вопросу.