Украина продолжает накапливать запасы газа в подземных хранилищах. По состоянию на 24 сентября, накоплено более 18,5 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламента Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.
«18,5 млрд кубометров газа закачано в хранилища в этом году. Это больше чем в предыдущие годы в этот период», - сказал он.
Отметим, что на сайте «Укртрансгаза» указано, что по состоянию на 23 сентября общий объем закачанного газа составляет 18 760 кубометров.
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