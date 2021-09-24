также в разделеЭкономика
Кабмин переставил план по стабильному прохождению отопительного сезона
На зарплату шахтерам просят выделить 2 миллиарда 13
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка 15
Нафтогаз: Кремль прямо шантажирует Европу дефицитом газа 43
Уровень теневой экономики в Украине составляет 30% 15
Против ФГИУ открыты четыре дела из-за продажи гостиницы «Днепр» 17
В Конгрессе США поддержали санкции против «Северного потока-2» 43
Польша добилась участия в сертификации Nord Stream 2 AG 51
Песков: Для увеличения транзита газа через Украину Европе нужно больше его покупать 93
Шмыгаль: Предприниматели могут выбрать, как работать в «желтой зоне» 25
Кабмин уволил главу и 3 членов набсовета Укрзализныци 45
В Украине планируют ввести плату за проезд грузовиков по дорогами госзначения 16
Главный исполнительный директор Нафтогаза подал в отставку 44
Рада взяла в работу проект госбюджета-2022 11
Миллиардные убытки и срывы контрактов: ГПЗКУ бьет тревогу 133
Миссия МВФ начинает работу в Украине 237
Госрезерв заявил о критически низких запасах зерна 81
Газпром отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину 37

Украина продолжает накапливать запасы газа в подземных хранилищах. По состоянию на 24 сентября, накоплено более 18,5 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламента Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

«18,5 млрд кубометров газа закачано в хранилища в этом году. Это больше чем в предыдущие годы в этот период», - сказал он.

Отметим, что на сайте «Укртрансгаза» указано, что по состоянию на 23 сентября общий объем закачанного газа составляет 18 760 кубометров.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги