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Палата представителей Конгресса США приняла правки в оборонный бюджет, которые содержат обязательное наложение санкций на газопровод «Северный поток-2».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он напомнил, что в январе 2021 года администрация Джо Байдена сделала исключение из законодательства о санкциях для оператора газопровода. 

«Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего свободного мира нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги», - отметил Витренко. 

По его словам, сейчас ведется работа с Конгрессом, чтобы изменения в законодательстве не позволяли предоставлять такие исключения из санкций.

«Позицию Украины поддержала палата представителей Конгресса США. Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США», - подчеркнул Витренко.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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