Законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (т.н. ресурсный законопроект) снят с рассмотрения Верховной Радой в четверг, сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Как было анонсировано, законопроект 5600 сегодня не будет рассматриваться», - сказал Железняк журналистам в кулуарах парламента после консультаций глав фракций и руководства украинского парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас среди фракций идет дискуссия касательно законопроекта о деолигархизации, чтобы «каждый депутат мог поднять свои поправки».

«Некоторые фракции, в том числе и фракция «Голос», у которых сто поправок, заявили о том, что если будет достигнута договоренность о том, чтобы не нарушать процедуру, закон, не рушить парламентаризм, я лично гарантирую, что мы не будем поднимать ни единой поправки. Возможно, я возьму минуту, чтобы сказать то, что думаю об этом процессе», - уточнил Железняк.

По словам лидера фракции «Голос», все фракции подходят к обсуждению достаточно конструктивно.

«В 11:15 последний раунд переговоров. Я надеюсь, что после него мы выйдем с понимаем того, каким будет пленарный день. К сожалению, выглядит так, что этот популистический закон (о деолигархизации, - ред.) будет принят, но не будет разрушен парламентаризм», - добавил Железняк.

Напомним, Рада 1 июля 2021 года приняла за основу правительственный законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы.

Законопроектом, в частности, предлагается повысить ряд налоговых ставок, установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

В него подали более 10 тысяч поправок.