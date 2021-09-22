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22 сентября Кабинет Министров Украины утвердил соглашение между Украиной и Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, документ устанавливает на взаимной и постоянной основе безвизовый режим взаимных поездок всех категорий граждан Украины и Перу с любой целью въезда сроком до 90 дней в течение 180 дней.

«Увеличение количества безвизовых стран для украинцев входит в ключевые приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Теперь наши граждане смогут приезжать в Перу без визы не только с целью туризма, но и для посещения родственников, обучения, бизнеса, культурных обменов. Также и наше государство откроется для перуанских туристов и бизнеса», - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, о чем будет сообщено дополнительно.

Справка: Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания подписали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфред Салас Бараона 15 июля в МИД Украины.

В 2003 году перуанская сторона односторонним решением ввела для граждан Украины возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней. Соглашение о взаимном безвизе не отменяет этого положения.
ForUm

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