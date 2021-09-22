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Россия в настоящее время близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку «голубого топлива», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить поставки газа в Европу через Украину, сообщает Интерфакс.

«Я не сомневаюсь, что «Газпром» и специалисты «Газпрома» будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное, объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается и только потом он транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», - отметил представитель Кремля.

По его словам, «российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями».

«Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям», - продолжил Песков.

«Чтобы увеличить объемы поставок газа, например, после 2024 года через Украину, нужно соответственно увеличить объемы газа, который куплен в Европе», - добавил он.
ForUm

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