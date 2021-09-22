31-летнего уроженца Покровска осудили к 9 годам лишения свободы за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокурором в суде доказано, что в период с апреля 2015 по январь 2019 года злоумышленник участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе «2 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 Армейского корпуса министерства обороны ДНР» и танкового батальона «Дизель» в качестве водителя-механика. Кроме того, был старшим стрелком разведывательной роты «5 отдельной мотострелковой бригады».

После прохождения военных учений на танковом полигоне оккупированного НВФ РФ Шахтерска осужденный посещал передовые позиции боевиков в окрестностях Докучаевска, где оказал активное вооруженное сопротивление украинским защитникам.

В январе 2019 года человек по собственному желанию покинул ряды боевиков, и в октябре 2019 во время пересечения линии разграничения в районе КПВВ Марьинка его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Приговором суда боевика назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.