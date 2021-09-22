Верховная Рада Украины решила, что в трехмесячный срок должна быть собрана и проанализирована информация об обеспечении граждан жильем. За постановление «О неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье» (регистрационный номер 5251) проголосовали 343 народных депутата Украины, передает УНИАН.

Постановлением предусмотрено, что Министерством развития общин и территорий Украины, Государственной службой статистики Украины и Министерством цифровой трансформации Украины совместно с областными, Киевской городской государственными администрациями и органами местного самоуправления в трехмесячный срок должен быть проведен сбор информации и комплексный (содержательный) анализ состояния обеспечения граждан жильем по категориям, в разрезе областей, городов, ОТГ, а также в целом по стране.

Речь идет об информации относительно количества граждан: нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящих на квартирном учете), которые требуют обеспечения их социальным жильем (находящихся на социальном квартирном учете), нуждающихся в предоставлении жилого помещения из фондов жилья для временного проживания, нуждающихся в государственной поддержке (путем участия в государственных и местных программах).

Также должны быть рассчитаны потребности в средствах для обеспечения граждан жильем с учетом средней стоимости жилья на соответствующей территории, а именно: на одно жилое помещение в среднем, на каждый квартирный учет граждан и на общую потребность. Речь идет о необходимости сбора информации относительно среднего и максимального срока пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; относительно динамики движения жилищной очереди по годам с 1991 года, а также статистики получения жилья гражданами за последние 10 лет.

После этого на рассмотрение правительства и парламента должны быть представлены проекты нормативно-правовых актов, законопроектов для обеспечения реализации права граждан на жилье.

В постановлении речь идет о подготовке и утверждении по результатам проведенного анализа в трехмесячный срок Программы действий правительства по принятию неотложных мер для реализации права граждан на жилье.

Контроль за выполнением этого постановления возложен на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.