Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания 23 сентября в 16:00, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

«Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16.00. На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики», - написала она.

Согласно распоряжению, народные депутаты на внеочередном заседании рассмотрят проекты законов №2644 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций», №2645 «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций «, №3853» О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения» и №3993 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей».