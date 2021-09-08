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Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, сообщает УНИАН.

«Предлагается Министерству экономику вместе с «Нафтогаз Украины» принять меры по проведению отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», - сказал Любченко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до конца ноября будет проведен отбор и назначение четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза.

Напоим, премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
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