Кабинет министров получил заявления об увольнении троих независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко, сообщает УНИАН.
«Предлагается Министерству экономику вместе с «Нафтогаз Украины» принять меры по проведению отбора на три должности независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», - сказал Любченко.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до конца ноября будет проведен отбор и назначение четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза.
Напоим, премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время