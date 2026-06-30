Правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю однієї з районних державних адміністрацій Києва, якого підозрюють у продажі схем ухилення від мобілізації через нібито зв'язки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

За даними слідства, киянин, який раніше обіймав посаду заступника голови однієї з районних державних адміністрацій столиці, шукав потенційних клієнтів через знайомих. Він запевняв, що має впливові зв'язки в державних установах і ТЦК та може допомогти вирішити будь-які питання, пов'язані з військовим обліком.

За інформацією поліції, вартість таких "послуг" залежала від складности справи. Скажімо, зняття з розшуку за порушення правил військового обліку коштувало від 2 до 5 тисяч доларів, оформлення бронювання або відстрочки — від 9 до 20 тисяч доларів, а визнання непридатним до військової служби за станом здоров'я — понад 20 тисяч доларів.

Слідство встановило, що в одному з епізодів підозрюваний отримав 3,5 тисячі доларів, пообіцявши зняти військовозобов'язаного з розшуку шляхом переведення до іншого ТЦК, де, за його словами, мав необхідні зв'язки. Пізніше він заявив, що реалізувати цю схему вже неможливо через посилення мобілізаційних заходів, і запропонував інший варіант.

За додаткові 17,5 тисячі доларів експосадовець пообіцяв працевлаштувати чоловіка до одного з державних закладів вищої освіти Києва. За його словами, це мало дати змогу знятися з розшуку та отримати бронювання від мобілізації строком на один рік.

Колишньому чиновнику повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію з викриття підозрюваного проводили співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з військовою контррозвідкою СБУ під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.