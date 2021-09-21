также в разделеМир
ЕСПЧ: Россия ответственна за убийство Литвиненко в Великобритании 37
Извержение на Канарах: горят дома, тысячи человек эвакуировали 24
Польша обвинила Беларусь в свозе мигрантов к границе 16
В Беларуси россиянке дали полтора года колонии за твит о Лукашенко 20
В РФ парень открыл стрельбу в университете, погибли 5 человек 82
В Чехии начали предлагать третью дозу COVID-вакцины 12
В Ирландии вакцинировали 90% взрослого населения 16
Количество случаев коронавируса в мире превысило 229,2 миллиона 11
На границе Польши и Беларуси нашли тела трех человек 26
Только одна страна приняла необходимые меры для предотвращения глобального потепления 51
Франция отменила саммит министров обороны с Великобританией 21
Британия выступила с защитой AUKUS 54
Байден и Макрон запланировали телефонный разговор на фоне скандала с подлодками 32
Американского миллионера признали виновным в убийстве после выхода фильма 57
Боксер Мэнни Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин 11
В Индонезии убили лидера террористической сети, связанной с ИГИЛ 11
Врачи сообщили о вспышке малоизвестного вируса среди детей 30
ЮНЕСКО обратилась к талибам из-за женщин 150

Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала Соловьев Live заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», - подчеркнула Захарова.

«Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям», - добавила дипломат.

При этом Захарова отметила, что, не признавая ни один из вариантов «волеизъявления» граждан на территории Крыма (ни референдум 2014 года, ни президентские и парламентские выборы, ни общероссийское голосование по поправкам к Конституции России), страны не задают образец или эталон, от которого они отталкиваются в своих выводах.

Напомним, в заявлении МИД Турции говорится, что результаты выборов в Госдуму, состоявшиеся 17-19 сентября, применительно к Крыму не имеют юридической силы для Турции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги