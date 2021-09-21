Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала Соловьев Live заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», - подчеркнула Захарова.

«Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям», - добавила дипломат.

При этом Захарова отметила, что, не признавая ни один из вариантов «волеизъявления» граждан на территории Крыма (ни референдум 2014 года, ни президентские и парламентские выборы, ни общероссийское голосование по поправкам к Конституции России), страны не задают образец или эталон, от которого они отталкиваются в своих выводах.

Напомним, в заявлении МИД Турции говорится, что результаты выборов в Госдуму, состоявшиеся 17-19 сентября, применительно к Крыму не имеют юридической силы для Турции.