также в разделеМир
Извержение на Канарах: горят дома, тысячи человек эвакуировали
Польша обвинила Беларусь в свозе мигрантов к границе 9
В РФ парень открыл стрельбу в университете, погибли 5 человек 80
В Чехии начали предлагать третью дозу COVID-вакцины 12
В Ирландии вакцинировали 90% взрослого населения 15
Количество случаев коронавируса в мире превысило 229,2 миллиона 8
На границе Польши и Беларуси нашли тела трех человек 24
Только одна страна приняла необходимые меры для предотвращения глобального потепления 49
Франция отменила саммит министров обороны с Великобританией 19
Британия выступила с защитой AUKUS 54
Байден и Макрон запланировали телефонный разговор на фоне скандала с подлодками 31
Американского миллионера признали виновным в убийстве после выхода фильма 48
Боксер Мэнни Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин 11
В Индонезии убили лидера террористической сети, связанной с ИГИЛ 10
Врачи сообщили о вспышке малоизвестного вируса среди детей 29
ЮНЕСКО обратилась к талибам из-за женщин 129
Совет Европы призывает Россию освободить Навального 24
Новый мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП 24

Полтора года колонии за твит дал Московский суд Бреста гражданке России Ирине Викхольм.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает УНИАН.

Процесс над россиянкой начался 16 сентября. Через четыре дня судья Евгений Бреган постановил признать женщину виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета на Президента Республики Беларусь) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

Отводы судье и гособвинителю судья не удовлетворил, встав на сторону гособвинения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Викхольм в свою очередь заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
15
Теги