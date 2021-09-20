Полтора года колонии за твит дал Московский суд Бреста гражданке России Ирине Викхольм.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает УНИАН.

Процесс над россиянкой начался 16 сентября. Через четыре дня судья Евгений Бреган постановил признать женщину виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ (Клевета на Президента Республики Беларусь) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

Отводы судье и гособвинителю судья не удовлетворил, встав на сторону гособвинения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Викхольм в свою очередь заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив.