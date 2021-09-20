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Скандальный глава Конституционного суда Александр Тупицкий нашел возможность договориться с Офисом президента и укрепить свои позиции.

Об этом пишет Взгляд со ссылкой на ТГ-канал «Области тьмы».

По данным источника, согласился стать проводником главы КСУ его кум Сергей Левченко, который является депутатом Киевского областного совета от «Слуги народа». Сам он стал фигурантом скандала, когда, пребывая под наркотическим опьянением, сбил ребенка в городе Украинка и скрылся с места ДТП. Решить конфликт, по данным «Областей тьмы», в итоге удалось через куратора «Слуги народа» Киевской области Андрея Мотовиловца, через которого занесли определенную сумму заместителю ОП Кириллу Тимошенко, который курирует региональную политику.

Александр Тупицкий воспользовался контактами кума и стал решать свои проблемы с помощью Кирилла Тимошенко.

Напомним, Александр Тупицкий является фигурантом нескольких уголовных производств, в частности, относительно преступления против правосудия и государственной измене.

Еще в декабре прошлого года Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности главы КСУ, а 27 марта - указ об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. В Конституционном суде указы Зеленского считали незаконными и выходящими за пределы конституционных полномочий главы государства, впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. Последний признал противоправным указ Зеленского об увольнении Тупицкого.

У Зеленского напомнили, что 17 февраля 2021 постановлением ВР было подчеркнуто, что Виктор Янукович узурпировал власть в период с 2010 по 2014 годы, что привело к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека.

«... отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина», - сообщили в ОП.

Тем не менее, Александр Тупицкий до сих пор остается главой КСУ.
ForUm

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