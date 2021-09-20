Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что завтра парламент начнет процесс рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на 2022 год.

Об этом он сказал во время Согласительного совета, к которому присоединился по видеосвязи, передает УНИАН.

«У нас во вторник планируется к рассмотрению закон о Государственном бюджете Украины... Я хотел бы поблагодарить Кабинет министров Украины: они вовремя, согласно действующему законодательству, фактически 15 сентября, внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины», - отметил председатель ВР.

Он также поблагодарил профильный комитет ВР, который прорабатывает этот законопроект.

«И мы сможем нормально, в сроки, рассмотреть эти важные для государства вопросы», - сказал Разумков и выразил надежду, что все стадии рассмотрения этого законопроекта пройдут эффективно.

«Мы уже два раза с вами отошли от порочной практики таких «бюджетных ночей» или «бюджета под елку». Поэтому надеюсь, на этот раз, вместе с правительством, мы сможем сделать качественный финансовый документ, по которому будет жить все государство в следующем году» , - отметил он.

Кроме того, сообщил спикер, во вторник ВР рассмотрит также блок социальных законопроектов.

Среди прочего, на этой неделе планируется рассмотреть в том числе и законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности, а также законопроект о конституционной процедуре.