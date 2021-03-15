В Деснянском районе Киева водитель внедорожника, находясь в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с другим авто, в результате чего водитель и пассажирка легковушки погибли на месте, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ночью в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова, в Деснянском районе столицы.

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Шкода», который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте происшествия.

Прибор Драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения находился под воздействием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователями столичного главка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.