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Запорожские патрульные составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

С мая 2020 по июнь 2021 запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (Управление ТС в состоянии опьянения) КоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.

Если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17000 грн и лишение права управления на 1 год.

Если он совершает такое правонарушение вдруг в течение года, то штраф удваивается -  34000 грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.

Если же водитель садится за руль в нетрезвом третий раз в течение года, то штраф составит 51000 грн, а лишение права управления автомобилем - на 10 лет.

 
ForUm

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