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Саммит министров обороны Франции и Великобритании, который должен был состояться на этой неделе, был отменен на фоне конфликта, связанного с образованием союза США-Австралия-Великобритания, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега Флоренс Парли должны были провести двустороннюю встречу в Лондоне. Сопредседатель Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности Великобритании, подтвердил, что встреча «перенесена на более поздний срок».

Ранее в воскресенье британские источники заявили, что надеются, что встречи будут продолжаться.

«У нас есть прочное и тесное партнерство с обороны с французами как надежными союзниками», — сказал один из британских чиновников, отметив в качестве примеров отношений между ними совместные антитеррористические операции в Мали и Ираке.

Напомним: отмена саммита по обороне показывает, что для Великобритании в связи с Aukus также будут последствия - раньше Франция отозвала своих послов только в США и Австралии.

Напомним, на прошлой неделе США, Великобритания и Австралия объявили о создании альянса Aukus, который имеет целью противостоять экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Австралия разорвала более чем 30-миллиардный контракт с Францией на строительство дизельных подводных лодок, заключив контракт с Вашингтоном о поставках атомных субмарин. Это вызвало резкую реакцию со стороны официального Парижа в адрес Австралии и США.

 
ForUm

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