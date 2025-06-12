У Британії нагадали США, що AUKUS – це знакове партнерство в галузі безпеки та оборони

У Великій Британії відреагували на повідомлення про те, що США вирішили перевіряти на відповідність політиці чинної адміністрації участь в оборонному проєкті AUKUS, куди також входить Австралія, і який передбачає, зокрема, будівництво підводних човнів.

Про це заявив речник британського прем’єра Кіра Стармера, якого цитує Reuters.

За його словами, "цілком зрозуміло", що нова адміністрація США "хоче переглянути свій підхід до такого важливого партнерства".

"AUKUS – це знакове партнерство в галузі безпеки та оборони з двома нашими найближчими союзниками, і це одне з найбільш стратегічно важливих партнерств за останні десятиліття, яке підтримує мир і безпеку в Індо-Тихоокеанському та Євроатлантичному регіонах", – сказав речник.

У 2023 році США, Австралія та Велика Британія оприлюднили деталі плану щодо постачання Австралії атомних підводних човнів з початку 2030-х років для протидії амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У середу представник Пентагону заявив, що адміністрація переглядає угоду AUKUS, щоб переконатися, що вона "відповідає програмі президента "Америка понад усе".