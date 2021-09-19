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Франция отозвала послов из США и Австралии 44

На фоне резкой критики со стороны Франции и Китая Великобритания выступила в защиту нового пакта с США и Австралией AUKUS.

«Свободы необходимо защищать, поэтому мы выстраиваем крепкие отношения в сфере безопасности во всем мире», - написала новый министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в статье, опубликованной в еженедельнике The Sunday Telegraph в воскресенье, 19 сентября.

По словам консервативного политика, в целях укрепления обороны в рамках AUKUS, помимо создания атомного подводного флота Австралии, планируется также активно внедрять технологии искусственного интеллекта.

«Это демонстрирует стремление Великобритании содействовать безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», - указала Трасс.

Напомним, альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет "политику постоянного оппортунизма".
ForUm

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