Оборонный союз (AUKUS), о создании которого объявили США, Великобритания и Австралия стал неожиданностью для Евросоюза, при этом отсутствие каких-либо предварительных консультаций с европейскими партнерами вызывает большое разочарование стран ЕС.

Об этом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Текст его заявления обнародован на сайте Европейской службы внешних действий, передает Укринформ.

«Министры обсудили... альянс между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией. Оборонный альянс между этими тремя странами был объявлен на прошлой неделе, в тот же день, по совпадению, когда мы представили нашу Индо-Тихоокеанскую стратегию. Разумеется, мы были очень удивлены этим объявлением, которое появилось одновременно с неожиданной отменой контракта на поставку подводных лодок между правительствами Франции и Австралии. Министры обсудили это сегодня, и оценили как большое разочарование. Это объявление идет вопреки призыву к более глубокому сотрудничеству между Европейским Союзом и Индо-Тихоокеанским регионом», - заявил высокий представитель ЕС.

Он отметил, что перед неформальной встречей европейских министров провел переговоры с коллегой из Австралии, министром иностранных дел Мэрис Энн Пейн, встреча с которой была запланирована задолго до объявления об отмене контракта между Австралией и Францией.

«Я спросил о причинах отсутствия предварительных консультаций по AUKUS и выразил сожаление, что этот альянс исключает европейских партнеров, имеющих мощное присутствие в Тихоокеанском регионе, например, как в случае с Францией. Я подчеркнул тот факт, что текущие вызовы для стабильности региона требуют больше сотрудничества и координации между партнерами со схожими убеждениями. Понятно, что Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты являются партнерами для Европейского Союза», - отметил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе требует от всех партнеров больше сотрудничества и координации, но меньше фрагментации усилий. Именно это необходимо для обеспечения стабильной и мирной обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе. Исходя из этого, по словам высокого представителя, ЕС продолжит имплементацию собственной Индо-Тихоокеанской стратегии.

Напомним, США, Великобритания и Австралия объявили о создании альянса AUKUS, который имеет целью противостоять экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим Австралия разорвала более чем 30-миллиардный контракт с Францией на строительство дизельных подводных лодок, заключив контракт с Вашингтоном о поставках атомных субмарин. Это вызвало резкую реакцию со стороны официального Парижа в адрес Австралии и США.