Правительственный комитет одобрил проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы. Об этом сообщается на правительственном портале.

Среди основных задач программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрения космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.

В сообщении говорится, что выполнение программы позволит, среди прочего, обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны, расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством, чтобы получить членство.

После доработки законопроекта с Минфином документ будет представлен в Кабмин, в порядке законодательной инициативы должна внести его на рассмотрение Верховной Рады.