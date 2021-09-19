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Самый разыскиваемый боевик Индонезии, лидер моджахедов Восточной Индонезии - Али Калора - был убит в перестрелке с силами безопасности в ходе контртеррористической кампании в горном районе Париги Мутонг острова Сулавеси.

The Guardian со ссылкой на военного начальника Центрального Сулавеси, бригадного генерала Фарида Макруфа

Детали: Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в перестрелке. Другой убитый - Джак Рамадана. Силы безопасности разыскивают еще четырех членов группы.

Макруф сказал, что "Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MIT", имея в виду индонезийскую аббревиатуру моджахедов Восточной Индонезии Mujahidin Indonesia Timur.

Париги Мутонг граничит с районом Посо, который считается центром экстремизма в провинции.

Mujahidin Indonesia Timur присягнула на верность ИГИЛ в 2014 году. Группа взяла на себя ответственность за несколько убийств полицейских и христиан, которые являются религиозным меньшинством.
ForUm

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