также в разделеМир
Совет Европы призывает Россию освободить Навального 8
Новый мэр Йоханнесбурга погиб в ДТП 10
Первая туристическая Миссия SpaceX осуществили посадку в Атлантическом океане 86
Беларусь планирует закупить вакцины Pfizer 17
В России впервые за месяц обнаружили за сутки более 20 тысяч случаев коронавируса. 12
В США рекомендовали принимать третью дозу Pfizer 33
Бельгия отменяет масочный режим в магазинах и ресторанах 13
Японию накрыл мощный тайфун 20
Талибан закрыл министерство по делам женщин 18
Индия побила рекорд по вакцинации от коронавируса 30
Франция отозвала послов из США и Австралии 44
Лукашенко: Вильнюс - это белорусский город и земли вокруг 22
Ушел из жизни бывший президент Алжира 14
В Европарламенте хотят проверить причастность Газпрома к росту цен на газ 18
Главу МВФ обвинили в завышении рейтинга Китая 15
Лондонский суд на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа 27
Китайский корабль с тремя космонавтами успешно вернулся на Землю 29
Жительницу Австрии оштрафовали за оскорбление канцлера в Facebook 12

Создание оборонного альянса США, Великобритании и Австралии будет учитываться при разработке новой стратегической концепции НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что Североатлантический альянс приступил к обсуждению новой концепции по инициативе франузского президента Эмманюэля Макрона.

«Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде... Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии», - сказал министр.

Альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет "политику постоянного оппортунизма".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги