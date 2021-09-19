Создание оборонного альянса США, Великобритании и Австралии будет учитываться при разработке новой стратегической концепции НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что Североатлантический альянс приступил к обсуждению новой концепции по инициативе франузского президента Эмманюэля Макрона.

«Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде... Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии», - сказал министр.

Альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет "политику постоянного оппортунизма".