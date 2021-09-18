Также за сутки выздоровели 16 247 пациентов, а всего за время пандемии излечились 6 485 264 заболевших.

Всего за время пандемии в России подтверждено 7 254 754 случаев COVID-19.

Согласно данным оперштаба в субботу, 18 сентября, за минувшие сутки обнаружено 20 329 заболевших - это максимум с 22 августа.

В России число случаев коронавируса за сутки выросло до максимума почти за месяц.

При этом официально 197 425 человек считаются умершими от коронавируса, в том числе 799 за минувшие сутки.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6234 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, 1763 пациента выздоровели. В общем сделали 72 474 теста на COVID-19.