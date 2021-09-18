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Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении. Это сделали в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021".

«Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия», - говорится в сообщении.

Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

«Все мероприятия проводятся в рамках учений», - добавляют в пресс-службе.
ForUm

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