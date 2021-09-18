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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал литовский Вильнюс и польский Белосток белорусскими городами.

«Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточина — белорусские земли, что Вильнюс — это тоже белорусский город и земли вокруг», — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что соседи Беларуси «даны от бога» и подчеркнул, что Беларусь стремится к «миру и дружбе со всеми».

По его словам, конфессиональное равновесие и национальное единство является основой белорусского общества.

«Все мы живущие на этой земле люди - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память», - добавил Лукашенко.
ForUm

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