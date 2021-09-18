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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Министерство обороны Украины задолжало военным 1,465 млрд гривен по разным выплатам.

«На текущий момент задолженность Министерства обороны из обязательных выплат военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен — это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление», — сообщила Денисова.

В Офисе омбудсмена также сообщили, что прекращено финансирование

 «боевых выплат» военнослужащим, выполняющим задачи в зоне ООС. Людмила Денисова сообщила, что уже направила запрос по этому поводу первому вице-премьеру — министру экономики Алексею Любченко.
ForUm

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