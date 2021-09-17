В украинских больницах 27% реанимационных коек заняты больными COVID-19. Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий, передает Укринформ.

«В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с приподнятым кислородом - на 22%, аппараты ИВЛ - на 10%», - отметил парламентарий.

В то же время он выразил обеспокоенность стремительным ростом количества больных в течение этой недели. Радуцкий подчеркнул, что 17 сентября в Украине зафиксировано наибольшее количество новых больных COVID-19 за последние четыре месяца. «Только за эту неделю пациентов с коронавирусом стало в два раза больше: в понедельник - 3,3 тыс человек, за минувшие сутки - 6,6 тыс. Как мы и прогнозировали, эпидемиологическая ситуация в сентябре начала стремительно ухудшаться», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что сейчас наиболее тревожные показатели в Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. По словам председателя парламентского медкомитета, в ближайшее время эти регионы могут с «зеленой» зоны сразу перейти в «красную».

Кроме этого, по данным, приведенным Радуцким, по количеству больных на 100 тыс. населения лидируют Черновицкая и Луганская области. «Наибольшая занятость коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях. Убежден, что местные власти должны не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации, а оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в «ковидных «отделениях «, - добавил народный депутат.

Кроме этого, Радуцкий выразил возмущение снижением темпов вакцинации и призвал граждан делать прививки. «Как следствие, в ближайшее время нам придется вести войну на два фронта: с коронавирусом и нежеланием людей вакцинироваться. Противникам вакцин следует наконец понять, что эпидемия - это не только сто жизней, которые мы теряем ежедневно. Это тысячи искалеченных людей, которые всю жизнь будут ощущать последствия тяжелой болезни. Это еще и огромные бюджетные расходы», - подчеркнул парламентарий.

Радуцкий рассказал, что в этом году государство уже потратило более 30 млрд грн на борьбу с COVID-19. По его словам, в ближайшее время Верховная Рада планирует перераспределить дополнительные поступления в госбюджет в размере 40 млрд грн. Из них 2 млрд грн фракция «Слуга народа» предлагает направить на финансирование программы медицинских гарантий, в частности на лечение COVID-19. «Эти расходы финансирует весь украинский народ - эпидемия бьет по карману каждого. Единственный способ сохранить эти средства - тотальная вакцинация», - подытожил председатель комитета.