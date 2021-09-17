Высокий суд Лондона постановил, что завещание принца Филиппа будет засекреченным 90 лет, «чтобы защитить достоинство и деловую репутацию» его вдовы - королевы Елизаветы II, сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Слушание по делу о засекречивании завещания прошло в закрытом режиме в июле.

По итогам заседания судья по семейным делам Эндрю Макфален принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не обнародовать завещание.

Макфален отметил, что является хранителем сейфа, в котором находятся более 30 закрытых конвертов, каждый из которых содержит завещание умершего члена королевской семьи.

«Необходимо усилить защиту, предоставляемую действительно личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов его семьи», - пояснил судья.

Через 90 лет состоится частный процесс, на котором решат, можно ли открыть завещание.

Как сообщал Укринформ, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего 100-летия. Похороны супруга королевы Елизаветы II состоялись 17 апреля. Его похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.