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Для стандартной зимы в Украине достаточно газа. Об этом сказал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает УНИАН.

По его словам, в подземных хранилищах будет 19 млрд метров кубических газа. Он отметил, что ситуация будет сложная, но не критическая.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция «Слуга народа») утверждает, что принятое решение о подписание годовых контрактов по газу дает гарантии, что «этой зимой рост тарифов для населения не произойдет».

Он добавил, что эти годовые контракты «дают стабильную цену газа до мая 2022 года».

Когда зашла речь о планировании ситуации на будущее, советник министра энергетики Лана Зеркаль подчеркнула, что Украина впервые ведет моделирование вместе с Европейской комиссией ситуации.

«И это впервые когда они согласились провести это моделирование с привлечением Украины и на краткосрочную перспективу - на эту зиму, и на вариант запуска Северного потока-2, и после 2024 года», - подчеркнула она.
ForUm

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