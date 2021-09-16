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Франция не признает законность ни организации, ни проведение голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма. В МИД страны напомнили, что считают незаконным российскую оккупацию полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

«Франция не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией», - заявил представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о регистрации трех граждан Франции в избирательной комиссии Крыма для наблюдения за выборами в Госдуму РФ.

В МИД подчеркнули, что исходя из этого Франция не признает ни законность организации, ни результаты выборов, которые пройдут в Крыму.
ForUm

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