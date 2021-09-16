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За 8 месяцев этого года на борьбу с COVID-19 было направлено более 30 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленной пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 потрачено 11,8 млрд грн, на закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 млрд грн.

В целом на лечение больных COVID-19 и услуг по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий в 2021 году направлено 17,5 млрд грн, а на закупку 38 млн доз вакцин – 10,5 млрд грн средств государственного бюджета.

На приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) было потрачено 2,5 млрд грн, на обеспечение больниц кислородом – 0,5 млрд грн из направленных 0,75 млрд грн, на выплату помощи по безработице – 1,1 млрд грн, или 100% направленных Минэкономики средств для осуществления таких выплат.

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

«Проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на предоставление медицинских услуг по программе медицинских гарантий более чем на 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на осознание гражданами важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания. Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались», - отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
ForUm

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