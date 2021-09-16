Глава МИД Дмитрий Кулеба поторопил США и Германию, чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом «Северный поток-2», отмечая, что РФ уже создает давление на европейском газовом рынке.
Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг в Киеве, сообщает «Европейская правда».
«В последние дни была серьезная активность на треке «Северного потока-2». Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям», - сказал Кулеба.
Он рассказал, что на днях Украину посетили старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии.
«По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной. Мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, предложения, которые мы вносим, но решение еще не принято. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такой исключительно дружественное давление на партнеров», - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что принятие решения актуально, учитывая также скачок цен на газ на европейском рынке.
«Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ и создавая эффект непредсказуемости на рынке и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними», - сказал министр.
Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.
21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.
Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
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