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Глава МИД Дмитрий Кулеба поторопил США и Германию, чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом «Северный поток-2», отмечая, что РФ уже создает давление на европейском газовом рынке.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг в Киеве, сообщает «Европейская правда».

«В последние дни была серьезная активность на треке «Северного потока-2». Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям», - сказал Кулеба.

Он рассказал, что на днях Украину посетили старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштайн и государственный секретарь министерства энергетики Германии.

«По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной. Мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, предложения, которые мы вносим, ​​но решение еще не принято. Мы будем продолжать переговоры, продолжать такой исключительно дружественное давление на партнеров», - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что принятие решения актуально, учитывая также скачок цен на газ на европейском рынке.

«Тем более, что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ и создавая эффект непредсказуемости на рынке и ажиотаж из-за дефицита. Уже сейчас надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова действовать вместе с ними», - сказал министр.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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