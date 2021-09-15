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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел перестановки в правительстве, заменив нескольких ключевых министров, сообщает «Европейская правда».

Новым министром иностранных дел стала Элизабет «Лиз» Трасс, которая заменила на посту Доминика Рааба. Ранее она занимала должность министра по вопросам международной торговли.

Лиз Трасс - только вторая женщина, назначенная министром иностранных дел Великобритании. Первой была Маргарет Бекетт в 2006 году.

Когда Джонсон был болен коронавирусом, именно Рааб был исполняющим обязанности премьера и вообще был одним из самых влиятельных министров в правительстве.

Но во время кризиса в Афганистане на него оказывалось очень серьезное давление и в правительстве, и от оппозиции, которая требовала его отставки. Рааб отказался прерывать отдых, когда «Талибан» вел наступление в Афганистане.

Рааба назначили на должность министра юстиции, а также он стал заместителем главы правительства. Только министерская должность рассматривалась бы как понижение.

С должности ушел и министр образования Гэвин Уильямсон, который в правительстве Джонсона ранее также возглавлял Министерство обороны, но был уволен из-за скандала с утечкой информации.

На новость об увольнении Уильямсона отреагировал и кот Ларри, живущий в офисе премьер-министра. «Мне предложили работу Гэвина Уильямсона, но я не хотел идти на понижение», - говорится в его аккаунте в Twitter.

Джонсон сменил руководителей Министерства жилищного строительства, министра кабинета министров, а также нескольких младших министров.

Сохранили свои посты глава МВД Прити Пател и канцлер казначейства Риши Сунак.

Последний раз масштабные перестановки в британском правительстве произошли в феврале 2020 года, как раз перед началом пандемии COVID-19 и перед началом первого карантина.
ForUm

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