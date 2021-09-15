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Кабинет Министров заложил в проект бюджета на 2022 год 2,6 млрд грн на закупку вакцин против COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ

«2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19, которая и в дальнейшем будет бесплатной для каждого украинца (покрытие других расходов на вакцины планируем осуществить за счет средств международных финансовых организаций)», - написал Ляшко.

Также, по его словам, планируется предусмотреть в бюджете 3,1 млрд грн для централизованной закупки оборудования для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических, генетических и физико-химических лабораторий, 789,5 млн грн - на проведение трансплантаций в Украине, 300 млн грн - на развитие биокластера, что в 3 раза больше, чем в 2021 году, с потенциальным расширением еще на 735 млн.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.
ForUm

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