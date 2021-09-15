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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучит вариант с исключением марихуаны из списка запрещенных препаратов для спортсменов, сообщает УНИАН со ссылкой на  France24.

Отмечается, что научное исследование по данному вопросу будет проведено в следующем году. Как минимум до конца 2022 года употребление марихуаны для спортсменов будет запрещено.

Задуматься о принятии такого решения WADA подтолкнул случай с американской легкоатлеткой Ша'Карри Ричардсон. 21-летняя бегунья была дисквалифицирована после того, как сдала положительный тест на каннабис.

Ричардсон отстранили от участия в соревнованиях на месяц, из-за чего она не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио.

Спортсменка заявила, что употребляла марихуану в связи с тяжелым психологическим состоянием после смерти матери.

Отмечается, что после данного случая многие специалисты и спортсмены посчитали запрет на марихуану устаревшим и бесполезным.

 
ForUm

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