Антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS продолжают расследовать и рассматривать 492 дела. Об этом ТАСС заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), передает УНН.

Ранее изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен. Расследования продолжаются по 465 делам, которые ведут соответствующие антидопинговые организации, всего их 39. Еще по 27 делам готовятся решения. 189 дел были закрыты, по 99 делам российские спортсмены уже понесли наказание, в 13 случаях был вынесен оправдательный приговор.

Напомним также, что 17 ноября Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), действующее с 2015 года.

До этого конгресс получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению.

Напомним, еще в 2015 году World Athletics лишила ВФЛА членства в организации из-за допингового скандала. C 2017-го по 2019 год российские атлеты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе. В 2020 году из-за очередного допингового скандала и невыплаты штрафа в размере около 6,5 млн долл. World Athletics запретила российским спортсменам выступать в любом статусе. Требуемая сумма была выплачена с просрочкой.