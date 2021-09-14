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На этой неделе в Украину прибудет миссия МВФ, которая должна оценить прогресс Украины по выполнению меморандума с Фондом в рамках программы stand-by. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Украина выполнила все условия и все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Мы ожидаем положительное прохождение этой миссии, которая будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. В конце ноября, или в начале декабря можем получить очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов», - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство очень плодотворно сотрудничает с МВФ и убежден, что миссия Фонда будет успешной.

Премьер-министр также отметил, что Украина получила позитивный сигнал от Европейского Союза на получение макрофинансовой поддержки в размере 600 млн евро. Теперь, по его словам, Еврокомиссия ожидает начала миссии МВФ. Дата получения транша от ЕС была продолжена и, как отметил Шмыгаль, этот транш может поступить этой осенью.
ForUm

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