На этой неделе в Украину прибудет миссия МВФ, которая должна оценить прогресс Украины по выполнению меморандума с Фондом в рамках программы stand-by. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
«Украина выполнила все условия и все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Мы ожидаем положительное прохождение этой миссии, которая будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. В конце ноября, или в начале декабря можем получить очередной транш МВФ в размере 750 млн долларов», - отметил глава правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство очень плодотворно сотрудничает с МВФ и убежден, что миссия Фонда будет успешной.
Премьер-министр также отметил, что Украина получила позитивный сигнал от Европейского Союза на получение макрофинансовой поддержки в размере 600 млн евро. Теперь, по его словам, Еврокомиссия ожидает начала миссии МВФ. Дата получения транша от ЕС была продолжена и, как отметил Шмыгаль, этот транш может поступить этой осенью.
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