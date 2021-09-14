В Афганистане в течение месяца после захвата власти радикальным исламистским движением «Талибан» прекратили работу 153 средства массовой информации в 20 провинциях.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местный телеканал TOLOnews.
Как отмечается, телеканалы, радиостанции и печатные СМИ прекратили работу из-за финансовых проблем и ограничений, которые вводят талибы.
Представитель Национального союза журналистов Афганистана Масрур Лутфи призвал международные организации, поддерживающие СМИ, обратить внимание на ситуацию с медиа в стране.
«Иначе скоро наступит конец свободе СМИ в Афганистане и другим правам человека», - добавил он.
Организации, поддерживающие свободные СМИ в Афганистане, отмечают, что экономические проблемы являются серьезными, а деятельность в условиях ограничений создает большие препятствия для СМИ.
«Талибан» заявил, что постарается создать безопасную среду для СМИ и журналистов для продолжения работы.
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